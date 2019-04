Zeelse broers starten eigen microbrouwerij ‘De Zinken Kuip’: “Brouwen op zolder, bottelen in de garage” Yannick De Spiegeleir

11 april 2019

12u12 0 Zele Er borrelt wat ten huize van Stijn Michels (34). Samen met broer Bert (30) richtte hij microbrouwerij ‘De Zinken Kuip’ op. “Ons eerste blonde speciaalbier HopperBe·St staat op punt. Het recept voor een donker bier ligt klaar”, zeggen de Zelenaars.

De stiel van het brouwen zit in de lift. De microbrouwerijen schieten in Vlaanderen als paddenstoelen uit de grond. Ook de broers Stijn en Bert zijn ’s avonds en tijdens het weekend na hun dagjob druk in de weer met hun nieuwe microbrouwerij ‘De Zinken Kuip’.

“Ik heb studies biochemie achter de rug waarbij je standaard het vak ‘brouwen’ krijgt. Professioneel ben ik vandaag actief in de metaalverwerkende en chemische industrie, maar een paar jaar terug begon het te kriebelen om de kennis die ik in mijn opleiding vergaarde te benutten”, vertelt Stijn enthousiast. Toen ook zijn jongere broer Bert, die laborant is van opleiding, mee op de kar sprong, was brouwerij De Zinken Kuip geboren.

Nostalgie

De originele naam van de Zeelse microbrouwerij verwijst naar de kuip die ze gebruikten om hun eerste brouwsel in af te koelen. “We hadden nog geen vat en daarom gebruikten we een zinken kuip. De naam is dus een nostalgische knipoog”, verduidelijk Stijn. Ten huize Michels staat op zolder een brouwinstallatie die een capaciteit heeft van 300 liter. Het mout wordt opgewarmd volgens een eigen recept. “Het bottelen en het gisten gebeurt in de garage.”

Hun eerste blonde speciaalbier HopperBe·St is bijna klaar voor consumptie. “Op de middenstandsmarkt ‘Zele beleeft’ op zaterdag 18 mei zullen we met een standje staan en zullen de Zelenaars de eerste flesjes kunnen kopen en proeven. HopperBe·St is een sterk en fruitig gehopt bier van 8 procent. De Be·St verwijst naar onze beide voornamen.”

Zoektocht

Gevraagd naar het waarom van hun passie wijzen de broers naar het ambachtelijke van het brouwen. “Het is een leuke zoektocht om zelf de smaken samen te stellen en aanpassingen te doen tot het biertje volledig op punt staat. Ook voor ons donker speciaalbier ligt er al een recept klaar.”

Ook de vrouwen van Stijn en Bert zijn enthousiast over het project van hun mannen, ze maakten zelfs deel uit van De Zinken Kuip. “Zij hebben meegeholpen bij de vormgeving van ons logo en de glazen”, verduidelijkt Stijn. “Onze brouwsels zijn het resultaat van doorgedreven teamwerk.”

Wie meer informatie wil over hun project kan surfen naar de Facebookpagina van ‘Brouwerij De Zinken Kuip’.