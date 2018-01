Zeels burgemeester ziet voordelen in vrijwilligers bij politie 02u49 0 Zele Zeels burgemeester Patrick Poppe (Open Vld), is een voorstel van N-VA voorzitter Bart De Wever over vrijwilligers bij de politie zeer genegen. De burgervader denkt er ook over na om dit toe te passen in zijn eigen gemeente. Al zijn er natuurlijk nog wel enkele stappen die moeten genomen worden alvorens erover gesproken kan worden.

"Vooreerst is het natuurlijk belangrijk dat er op federaal vlak een wettelijk kader over gevormd wordt. Tot dan kunnen wij ook niet veel doen natuurlijk, maar als dit er zou komen willen wij dit idee zeker bekijken", aldus burgemeester Poppe. "Wij zien er heel veel goede dingen in. Het is voor ons geen besparing op de politie, maar wel een aanvulling. De vrijwilligers kunnen dan meer ingezet bij fietstochten of eventuele bewaking of seingeving, terwijl de agenten zich dan volop kunnen focussen op het echte politiewerk." Mocht er ooit een goedkeuring komen voor dit idee, zal er ook nog bekeken moeten worden op welke momenten de vrijwilligers kunnen ingezet worden, en wat ze allemaal mogen doen.





Gedeelde politiezone

Niet alleen het wettelijke kader moet eerst in orde zijn. Zele en Berlare vormen namelijk samen een politiezone, dus kan de burgemeester in Zele niet alleen beslissen over deze zaak. "Ik sta achter het idee, maar alles moet sowieso nog besproken worden. Ook met het gemeentebestuur van Berlare, maar dat is nu nog lang niet aan de orde omdat er toch nog geen officiële beslissing is genomen. Het zal absoluut nog niet voor morgen zijn", besluit Poppe.





(KBD)