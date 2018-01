Workshops bij balletschool Diaghilev slaan aan 24 januari 2018

De workshop Musical Jazz van balletschool Diaghilev mocht meteen op heel wat geïnteresseerden rekenen. De balletschool lanceert nu ook een nieuw workshopaanbod voor het voorjaar van 2018. "Iedereen is welkom om deel te nemen aan de workshops, zowel onze eigen leden als dansers van buiten de school", klinkt het bij het team. "Het is een open aanbod met uiteenlopende workshops. Zo bieden we behalve Musical Jazz ook Ragga, Lindy Hop, Afrikaanse dans en nog veel meer."





Het volledige programma is te vinden op www.diaghilev.be.





