Workshop foto's bewerken in de bib 16 april 2018

02u37 1

De bibliotheek van Zele organiseert een workshop 'Foto's bewerken'. Samen gaan deelnemers aan de slag om familiefoto's digitaal te bewerken en er wordt ook een boekje van gemaakt. Deelnemen aan de cursus kost 5 euro. De workshop gaat door op woensdag 18 april van 9 tot 12 uur in de bibliotheek aan de Lokerenbaan. Inschrijven kan in de bib of via 052/45.23.36. (KDBB)