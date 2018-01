Woonloket helpt Zelenaars slim te renoveren 02u57 0

Inwoners van Zele kunnen voortaan terecht bij het Woonloket voor informatie over BENoveren. Dat is beter en doordacht renoveren met aandacht voor energiezuinigheid. In het Woonloket krijgen Zelenaars de kans om samen de premies en de leningen te bekijken, advies op maat in te winnen of hulp te vragen van een BENovatiecoach die mee zorgt voor de juiste aanpak. De gemeente doet ook een beroep op Beheer Energie Aalst (BEA) voor een aanbod van groepsaankopen rond het thema energie.





Het Woonloket bevindt zich op de eerste verdieping van het gemeentehuis. Info: 052/45.98.36. (KDBB)