Woning enkele dagen onbewoonbaar door zware rookschade na brand Koen Baten

02 maart 2019

20u10 0

In de Roskotstraat in Zele is een woning enkele dagen onbewoonbaar nadat er brand was uitgebroken achteraan in een stalletje. Het vuur ontstond zaterdagavond kort voor 19.00 uur. “De oorzaak van de brand is waarschijnlijk te zoeken in een verwarmingselement", zegt officier Paul De Wilde. De brand moet ook een enorme hitte ontwikkeld hebben in de woning. “Door de warmte waren enkele planchetten van het plafond naar beneden gekomen die gesmolten waren. De rest van de woning liep aanzienlijke rookschade op”, klinkt het.

De brandweer kon wel voorkomen dat de woning verder uitbrandde en kon de schade grotendeels beperken tot de stal. De bewoners waren aanwezig op het moment van de brand maar bleven ongedeerd. Het huis moest een tijdlang verlucht worden door de brandweer. Door de zware rookschade die het huis heeft opgelopen kunnen de bewoners er enkele nachten niet slapen. Zij worden indien mogelijk opgevangen door familie, en anders zou de gemeente van Zele tussenkomen voor opvang te voorzien.

De straat was tijdens de interventie een tijdlang afgesloten voor het verkeer.