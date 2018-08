WK Blikskeschup: voor het plezier én het goede doel Katrijn De Bleser

26 augustus 2018

12u40 1 Zele Het wereldkampioenschap Blikskeschup was afgelopen weekend toe aan de negende editie. Het opzet was plezier, maar wel voor een goed doel.

Blikskeschup is intussen een nationale sport geworden in Zele, de enige plaats waar het tot nu toe gespeeld wordt. Het spel is simpel: op een kast tegen een muur worden blikken potten geplaatst. Twee teams van telkens twee personen schoppen een plastic bal naar de kast. Vallen er blikken naar beneden, dan worden er punten verdiend.

Het WK werd voor het eerst georganiseerd door enkele oud-KSA'ers. "Gewoon om gezellig samen te zijn. Maar tegenwoordig mogen we ook al initiaties geven op Zeelse scholen en tijdens de Roefeldag."

Nieuw dit jaar was de lounge, die helemaal opnieuw ingericht werd met meubels gemaakt uit onder andere houten paletten. Het werd een oergezellige namiddag waarvan de opbrengst ook dit jaar naar ontmoetingshuis De Kolleblomme gaat.