Winterwonderkasteel opent met zangstonde van Allez, Chantez! Yannick De Spiegeleir

14 december 2018

Het Gravensteen wordt de komende eindejaarperiode weer voor enkele weken omgedoopt tot het ‘Winterwonderkasteel’. Dit jaar zijn de vikingen op bezoek in de middeleeuwse burcht. De zangers en zangeressen van Allez, Chantez! zorgden deze avond voor een muzikale start.

Feeërieke kerstversiering, magische verlichting, knetterende vredevuren en een rijkelijk gedecoreerde feestdis. Het is weer die tijd van het jaar in het Gravensteen. Van zaterdag 15 december tot en met zondag 6 januari is het Gravensteen opnieuw gehuld in een feestelijk jasje. De aanwezigheid van woeste Vikingen, het thema van dit jaar, is voelbaar in de burcht. Net als vorige jaren is er een pop-up Winterbar in de middeleeuwse stallingen waar je een glühwein of biertje kan nuttigen. De winterbar is vrij toegankelijk en open tot 23 uur. Het Winterwonderkasteel zelf blijft tijdens de kerstvakantie open tot 22 uur.