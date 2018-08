Windturbines aan industrieterrein krijgen (langzaam) vorm Katrijn De Bleser

08 augustus 2018

14u45 1 Zele Ter hoogte van het industrieterrein in Zele is Aspiravi begonnen met de funderingswerken voor de bouw van drie windturbines.

De drie turbines krijgen een plaats in de omgeving van de Baaikensstraat en de Adolf Van der Moerenstraat. Voor de funderingswerken leverden zo'n vijftig betonmixers samen 480 kubieke meter beton aan op één dag. De levering van de grote onderdelen van de turbines is gepland voor september en oktober. Daarna zullen de windmolens zelf opgetrokken worden. Als alles volgens plan verloopt, zullen ze eind dit jaar operationeel zijn.

De drie turbines zullen samen groene stroom produceren voor vierduizend gezinnen, en zo jaarlijks 6.398 ton CO2 uit de lucht houden. Dat is gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van 2.722 wagens.

Omwonenden kunnen mee investeren in de windenergieprojecten van Aspiravi nv, en zo mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Aspiravi Samen cvba zal de omwonenden van het nieuwe windpark in Zele actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren. Alle Zelenaars krijgen alvast een flyer in de bus. Deelbewijzen kosten 125 euro per stuk en investeerders kunnen er maximaal 24 per persoon aankopen. Info op www.aspiravi-samen.be.