Windmolens op industrieterrein in volle opbouw Katrijn De Bleser

31 augustus 2018

De bouw van de betonnen torendelen van de drie windmolens aan het industrieterrein is gestart. De levering van de grote onderdelen is gepland in september.

"De drie windturbines die gebouwd worden aan het industrieterrein in Zele zullen samen groene stroom produceren voor 4.000 gezinnen en ze zullen een CO2-uitstoot van 6.398 ton per jaar vermijden", zegt An Schaubroeck van Aspiravi nv. Aspiravi bouwt de drie nieuwe windturbines. Die moeten tegen het einde van dit jaar operationeel zijn.

"Alle betonnen onderdelen van de mast van de eerste windturbine zijn reeds opgebouwd, later volgt dan het stalen torenonderdeel van 23,5 meter dat op de betonnen mastdelen geplaatst zal worden. Eind augustus wordt de kraan verhuisd en opgesteld voor de opbouw van de betonnen onderdelen van de tweede windturbine. Begin september wordt ook de fundering van de derde turbine gestort", klinkt het bij Aspiravi nv. "Tussen midden september en midden oktober worden de grote onderdelen van de drie windturbines 's nachts via uitzonderlijke transporten aangeleverd op de werf. Dit zijn de gondel, dat is de machinekamer van de windturbine, de verbinding tussen de wieken en de gondel en de wieken met een lengte van 41 meter."

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cvba kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van Aspiravi nv en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Aspiravi Samen cvba zal de omwonenden van Zele actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren. Zo zullen alle inwoners van de gemeente thuis een flyer ontvangen met informatie over het windenergieproject en de coöperatieve vennootschap. Info: www.aspiravi-samen.be.