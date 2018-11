Wijn drinken ten voordele van De Vlinderboom Geert De Rycke

23 november 2018

22u58 0

Het oudercomité van De Vlinderboom Avermaat-Kamershoek organiseerde een wijndegustatie. Zo’n duizend flessen gingen er over de toog.

“We organiseerden opnieuw onze wijndegustatie ten voordele van de school”, zegt Kris Schatteman - Bracke van het oudercomité van de Vlinderboom Avermaat-Kamershoek. “Vorig jaar verkochten we 1.100 flessen en dit jaar gaan we voor niet minder. Met meer dan tachtig bezoekers ging de wijn er vlot vandoor. “De opbrengst gaat naar de school. Wat ze er juist mee gaan doen, is nog niet duidelijk. Maar het zal zeker de schoolwerking ten goede komen”, aldus Schatteman - Bracke.