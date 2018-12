Werkwinkels Berlare en Zele investeren in opleiding digitale vaardigheden Yannick De Spiegeleir

07 december 2018

16u48 0

De Werkwinkel van Berlare en Zele had nog een mooi restbudget ter beschikking en het bestuur gaf enige tijd geleden de opdracht om deze centen die toevertrouwd waren aan Lokale Werkwinkel van Berlare en Zele te besteden aan een tewerkstellingsverhogend initiatief, goed voor beide gemeenten en evenredig verdeeld. Het werd een project op aanraden van VDAB namelijk ‘digitaal sterk’. Concreet is dit een opleiding om de digitale vaardigheden voor de cliënten van OCMW Zele in samenwerking met OCMW Berlare sterker te wapenen om de arbeidsmarkt ook digitaal te kunnen betreden. “We zijn tevreden met deze beslissing en hopen zo de digitale kloof voor kansengroepen te verkleinen om een job te bemachtigen. Op die manier willen we mensen werk en een toekomst bieden”, zeggen Zeels schepen van Tewerkstelling Geert Roosenboom (Open Vld) en Berlaars schepen van Tewerkstelling Gunther Cooreman (Open Vld).