Werknemers blussen zelf brandende laspost, brandweer komt enkel verluchten Koen Baten

09 januari 2019

12u23 0

Bij het vroegere Baert en Zonen op de Herderstraat in het industrieterrein in Zele heeft een laspost kort voor de middag vuur gevat. Een werknemer merkte vonken op uit het toestel en verwittigde meteen de brandweer. Bij aankomst van de hulpdiensten hadden de aanwezige werklieden het vuur zelf al kunnen blussen met een poederblusser. Er was een lichte rookontwikkeling, maar er vielen geen gewonden. De brandweer zorgde voor de nodige verluchting in het gebouw. De werkzaamheden kunnen gewoon verder gaan.