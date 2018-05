Werken aan spooroverweg 26 mei 2018

Nog tot en met 25 juni voert Infrabel werken uit aan de spooroverweg. Die worden omwille van veiligheidsredenen 's nachts uitgevoerd en kunnen geluidshinder veroorzaken. Op 9 en 10 juni wordt ook het treinverkeer onderbroken. Dan wordt ook de overweg aan de Lokerenbaan afgesloten voor verkeer. Mensen die meer informatie willen over de werken of een stand van zaken, kunnen contact opnemen met Infrabel: 0800/55.000 of info.projecten@infrabel.be. (KDBB)