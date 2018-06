Were Di zoekt oude foto's en spullen 06 juni 2018

02u53 0

Kunstkring Were Di uit Zele viert dit jaar haar 65e verjaardag. Ter gelegenheid daarvan willen de leden een fototentoonstelling organiseren in het Zeels Museum. Die expo staat gepland in september. Voor de expo wordt nog gezocht naar foto's uit de oude doos of ander materiaal uit de geschiedenis van de kunstkring. Zelenaars die oude foto's hebben of andere spulletjes die verwijzen naar de geschiedenis van Were Di kunnen contact opnemen met Maria Verheirstraeten. Foto's en spullen gaan na de expo terug naar de eigenaar. Info: 0477/44 85 00 of maria.verheirstraeten@telenet.be. (KDBB)