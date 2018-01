Were Di start nieuwe cursus 31 januari 2018

Kunstkring Were Di start met de nieuwe cursus 'Wenskaarten maken met acrylverf'. Die cursus komt er omdat er vraag is naar het inrichten van zo'n opleiding. De begeleiding van de cursus is in handen van Agnes Verniers. De cursus gaat door op 6, 13, 20 en 27 maart, telkens van 14 tot 16 uur in de lokalen van Were Di achter de bibliotheek, Lokerenbaan 43 in Zele. Deelnemen kost 30 euro voor de hele cursus. Info: www.kunstkringweredi.be. (KDBB)