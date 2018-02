Were Di geeft eetfestijn 13 februari 2018

Kunstkring Were Di organiseert haar jaarlijks eetfestijn op zondag 25 februari. Deelnemers kunnen kiezen uit wildstoofpotje van hert, vol-au-vent of een vegetarische schotel. Het eetfestijn heeft plaats over de middag in de parochiezaal van Zele Durmen. Inschrijven kan nog tot vrijdag 16 februari bij de bestuursleden en de leraars van Were Di. Info bij François De Geest op het telefoonnummer 052/44.97.17.





(KDBB)