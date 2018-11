Wekelijkse vacaturebeurs in jobwinkel Yannick De Spiegeleir

07 november 2018

15u45 4 Zele In samenwerking met VDAB organiseert de Zeelse jobwinkel voortaan elke dinsdag een vacaturebeurs tussen 9 en 12 uur en dat 7 maanden lang.

Elke maand zal de beurs vacatures uit één specifieke sector uitlichten. Die krijgen dan een plaatsje in de jobwinkel. “Wie op zoek is naar werk en geïnteresseerd is in een specifieke of meerdere vacatures zal op weg worden gezet om online te solliciteren”, verduidelijkt Özgür Yurdaer.

In de maand november zullen vacatures in de schoonmaak en in maand december vacatures in de bouwsector in de kijker worden gezet. “Ook kunnen we al melden dat de VDAB in de maand maart een ‘opleiding poetsen’ zal organiseren in Zele, op voorwaarde dat er minstens 10 geïnteresseerden zijn. Inschrijven hiervoor kan ook via de jobwinkel of via het ACV-dienstencentrum in Zele.”

De vacaturebeurs richt zich tot werkzoekenden die een job of opleiding zoeken, tot jongeren die op 30 juni de school verlaten en op zoek zijn naar een eerste job, maar ook tot jongeren die op zoek zijn naar een studentenjob. Ook mensen die nu tewerkgesteld zijn, maar op zoek zijn naar een andere job of opleiding, of begeleiding zoeken om een overstap naar een andere job te maken, zijn eveneens van harte welkom.

De jobwinkel vind je in de wachtzaal van ACV Zele, Kloosterstraat 12 in Zele.