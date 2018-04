Wegversmalling weert vrachtwagens in Durmen 05 april 2018

In het Wijnveld werd een betonnen wegversmalling geplaatst. Op die manier wordt vrachtverkeer vanuit het nieuwe bedrijventerrein naar de woonwijk Durmen geweerd. Eerder werd al dezelfde maatregel genomen in de Lindestraat en Langevelde. Vrachtverkeer van meer dan 3,5 ton kan er niet door, auto's en kleine bestelwagens kunnen er wel langs. "Het is immers de bedoeling dat de vrachtwagens de hoofdingang van het nieuwe bedrijventerrein nemen langs het kruispunt van de Kil en de N47", zegt schepen van Openbare Werken Sabine Hoogewys (Open Vld). "Nu ook in het Wijnveld een betonnen wegversmalling staat, zijn er geen sluipwegen meer voor het vrachtvervoer naar het industriepark en het bedrijventerrein Wijnveld", besluit burgemeester Patrick Poppe (Open Vld). (KDBB)