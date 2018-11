Wase Werkplaats wint Supply Chain Award Yannick De Spiegeleir

27 november 2018

W-pharma, een divisie van de Wase Werkplaats vzw, heeft de publieksprijs ‘Project’ of the year gewonnen op de Supply Chain Award van PICS en VIB. Het evenement wil vernieuwende projecten onder de aandacht brengen van bedrijfsleiders en de overheid om ook hen te stimuleren meer efficiënte en vernieuwende processen te implenteren in hun werking.

W-pharma, een divisie van Wase Werkplaats vzw, is co-packer voor de farmaceutische industrie en de zorgsector. Actief als maatwerkbedrijf in de sociale economie met meer dan 700 medewerkers is de belangrijkste doelstelling het tewerkstellen van personen met een beperking.

De afgelopen maanden zette W-pharma haar ambities in de farma-industrie kracht bij door fors uit te breiden. Meer dan 8 miljoen euro werd geïnvesteerd in 5.000 m² nieuwe clean rooms en bijhorende logistieke infrastructuur. De Unit Geneesmiddelen biedt nu 10 productielijnen aan voor het primair en secundair verpakken voor de zorgsector en de farma-industrie. Voor de leiding over de realisatie van dit project heeft W-pharma beroep gedaan op MURIS.