Warmste vrijwilliger aan tafel met koningin 08 maart 2018

Ook Mukaddes Yurdaer was één van de twaalf vrouwen die mee rond de tafel mocht zitten. Zij is laureaat van de 'Warmste Vrijwilliger Oost-Vlaanderen 2017' en doet vrijwilligerswerk bij het project De Schooltas waarbij ze helpt om anderstalige ouders Nederlands te leren.





Voor Mukaddes was de ontmoeting een unieke ervaring. "Koningin Mathilde was oprecht geïnteresseerd in de verwachtingen van de vrouwen in de samenleving. Het gesprek verliep heel vlot, positief en warm", zegt ze. "De koningin vooral geïnteresseerd in het feit dat zo'n kleine organisatie als De Schooltas, met vijftien vrijwilligers, heel wat activiteiten en projecten uit de grond heeft kunnen stampen." Mukaddes maakte van de gelegenheid gebruik om de koningin uit te nodigen voor een bezoek aan hun vereniging. (KDBB)