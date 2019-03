Vrachtwagen kantelt op Europalaan na manoeuvre Koen Baten

15 maart 2019

14u28 0

Op de Europalaan aan het kruispunt met de Lokerenbaan is een vrachtwagen vrijdagochtend deels gekanteld na een manoeuvre. De jonge bestuurder kwam uit de Lokerenbaan gereden en sloeg af richting Lokeren toen het plots mis ging. Het tweede deel van de vrachtwagen helde over en was niet meer tegen te houden. Het gekantelde deel kwam tegen een verkeersbord en een verkeerslicht terecht en lag half op de rijbaan. De bestuurder zelf geraakte niet gewond.

Volgens de chauffeur kantelde zijn vrachtwagen door een windstoot. De vrachtwagen was geladen met enkele paletten. De takelwerken namen enige tijd in beslag en de drukke Europalaan werd een even afgesloten. Het verkeer moest plaatselijk rondrijden.