Vrachtwagen in gracht op E17 28 april 2018

02u33 0

Op de E17 in Zele is een vrachtwagenbestuurder donderdag rond middernacht van de weg geraakt en in de beek beland. Mogelijk viel de bestuurder in slaap achter het stuur en week hij daarom van zijn rijbaan af. Hij kwam enkele meters lager in de gracht terecht. De vrachtwagen was geladen met grondstoffen om luiers te maken. De inhoud kwam op de weg naast de autosnelweg terecht. De chauffeur kon zich bevrijden en raakte lichtgewond. De takelwerken veroorzaakten weinig hinder. (KBD)