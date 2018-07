Vooral nieuwkomers op lijst Open Vld 13 juli 2018

02u37 0 Zele Open Vld Zele heeft op twee namen na de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen klaar. De partij van huidig burgemeester Patrick Poppe trekt de kaart van de vernieuwing met vijftien gloednieuwe namen.

Open Vld maakte 25 van de 27 kandidaten bekend waarmee ze in oktober naar de verkiezingen trekken. "We kozen er bewust voor om heel wat nieuwkomers een prominente plaats te geven", zegt burgemeester Patrick Poppe. "Zo koos huidig schepen Sabine Hoogewys er zelf voor om haar tweede plaats af te staan aan nieuwkomer Evy Beirnaert. Daarmee mag Sabine, die op de zesde plaats staat, gerust de moeder van de vernieuwing genoemd worden", zegt Poppe. Beirnaert is logistiek planner van beroep en is erg actief in het Zeelse verenigingsleven. De jongste van de lijst is nieuwkomer Dries Van Hecke (19), Annie Benaerens (75) is de oudste van de lijst. Op de derde plaats staat huidig schepen Dirk De Mey en de vierde plaats is voor nieuwkomer Vanessa Gelorini, doctor in de biologie en vandaag hoofd administratie en organisatie aan het KASK. De volgende plaats is voor schepen Geert Roosenboom, raadsleden Marc Verberckmoes en Katrin Buerms-Baeck staan op zeven en acht. Nieuwkomer Geert D'Hooghe staat op de negende plaats, Pieter-Jan Van der Burgt op plaats elf. Verder zijn Frank De Craecker en Dirk Van de Vyver opvallende nieuwkomers. Ere-schepen Daniël De Keyser duwt de lijst. (KDBB)