Voor rechter na vechtpartij op H.Hartplein Nele Dooms

19 november 2018

19u01 0 Zele De Dendermondse rechtbank boog zich maandag over de grote vechtpartij die eind augustus 2015 plaatsvond op het H.Hartplein in Zele. Drie kompanen worden door de openbaar aanklager beschuldigd van “een goed geplande strafexpeditie”. Zelf ontkennen Nihat T., Sinan A. en Huseyin A. dat ze die dag uit waren op vechten.

De verwondingen die het slachtoffer aan de feiten van 30 augustus 2015 overhield, waren niet min. Hij was geslagen met een houten knuppel en zware elektrische kabels. Naar eigen zeggen kreeg het slachtoffer van alle drie de beklaagden die slagen. Hij werd met een ambulance weggevoerd, zwaargewond aan de hals.

“De drie waren met hun wagen tot op het H.Hartplein gereden, stapten uit en zochten de confrontatie met hun slachtoffer. Die was met vrienden op het plein aanwezig”, vertelde openbaar aanklager An Soenens. “De politie kon de daders gelukkig snel oppakken. Dat ze met z’n drieën afgesproken hadden en wapens bij zich hadden, duidt op een goed voorbereide strafexpeditie.”

Nihat A. ontkende dat. “Ik was helemaal niet van plan om te vechten”, zei hij. “Ik was alleen maar naar het plein gekomen om die man en zijn bende te vragen mij en mijn vriendin met rust te laten. Maar ze vielen me aan. Daarop ben ik terug naar de wagen gegaan en daar materiaal uitgehaald om me te verdedigen.” De andere twee beklaagden bleven erbij dat ze nietsvermoedend met A. waren meegereden en zelfs niet wisten dat er een knuppel en kabels in de wagen lagen.

De openbaar aanklager vorderde één jaar cel voor A. en 6 maanden gevangenisstraf voor de andere twee. De rechter velt vonnis op 17 december.