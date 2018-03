Voodoo Shop stelt nieuwe cd voor met concert 21 maart 2018

Op vrijdag 30 maart stelt Voodoo Shop hun nieuwe CD voor met een concert in cultuurclub Jean de la Moutarde. Voodoo Shop is een vierkoppige rockband uit Zele. Ze spelen melodieuze rockmuziek met invloeden van folk en country, zingen vaak meerstemmig en houden van het betere gitaarwerk en strakke drums. Iedereen is welkom op het concert dat van start gaat om 20 uur. Meteen wordt ook de videoclip in première getoond op groot scherm. Inkom kost 5 euro. Tickets zijn te koop bij de leden van de band of via www.jeandelamoutarde.be.





(KDBB)