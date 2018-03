Voodoo Shop brengt album 'The Road' uit 30 maart 2018

02u47 0 Zele De Zeelse band Voodoo Shop stelt vanavond hun cd 'The Road' voor. De band bestaat vijf jaar en is intussen bekend tot over de provinciegrenzen.

Het waren Joris D'hooghe en Sam De Paepe die Voodoo Shop vijf jaar geleden oprichtten. Ze zijn allebei van Zele maar vonden elkaar via Facebook. "We begonnen als duo en we speelden enkel covers. Pas later begonnen we ook onze eigen muziek te schrijven", zegt Joris. Later kwamen er nieuwe leden bij, die daarna ook nog eens vervangen werden en vandaag zijn ze met vier. Voodoo Shop in intussen al aan haar derde cd toe: 'The Road'. "Die titel verwijst naar de weg die we al afgelegd hebben. Want onze eerste cd is helemaal niet meer te vergelijken met wat we vandaag doen."





Die eerste cd werd op één dag opgenomen, voor 'The Road' deden ze er enkele maanden over. "De eerst cd was donkerder, een beetje meer woestijnrock, de tweede was dan weer erg vrolijk, meer pop en rock en nu hebben we een mooi evenwicht gevonden tussen de twee met enkele folk en country invloeden", zegt Sam. "Bovendien vroegen we nu ook enkele gelegenheidsmuzikanten. Zo komt er fluit aan te pas en een we stelden zelf een mannenkoor samen dat een drinklied zingt." Nieuwe songs schrijven doen de twee elk op hun eigen manier. "Joris is meer een verhalenschrijver terwijl ik eerder autobiografisch schrijf", zegt Sam. De komende maand treedt de band alvast elk weekend op in Zele. Vanavond stellen ze hun cd voor in Jean de la Moutarde.





Tickets en info: www.voodooshop.be. (KDBB)