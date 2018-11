Volgende Roparundoortocht wordt vurig Geert De Rycke

25 november 2018

11u36 0

‘Zele, 15 jaar vurig voor Roparun’. Dat wordt het thema van de volgende doortocht van Roparun in Zele.

“Analoog met 2014. Toen vierden we ons tienjarig jubileum met ‘Zele in de bloemetjes’. Nu we voor de vijftiende keer deelnemen aan Roparun en al even lang Roparun laten leven in Zele willen we daar speciale aandacht aan besteden”, zegt Lieve Van Cauteren, voorzitster van de Kloddelopers. En of Roparun in Zele leeft. de gemeente werd dit jaar al voor de tiende keer uitgeroepen tot Roparunstad. Dat is het mooiste plekje op de route van Parijs naar Rotterdam tijdens de estafetteloop Roparun.

Met die titel kwam er ook een mooi bedrag van 45.000 euro naar Zele. Dat bedrag wordt dan verdeeld over projecten voor mensen met kanker. “Eén van die projecten is ons eigen project VAKLO. Met dat project kunnen we een kankerpatiënt samen met zijn of haar hele familie nog een laatste keer op reis laten gaan”, zegt Van Cauteren. Tijdens de bekendmaking van het Roparunthema voor volgend jaar, kwam er nog meer leuk nieuws. De Vriendenkring van de brandweer, die tijdens de doortocht het Fonteinhof steeds inkleden, schonk 5.500 euro voor het project VAKLO. Daar kwam nog eens 2.000 euro bij van de medewerkers van de Vriendenkring.

De Kloddelopers bereiden zich alvast voor op hun volgende deelname aan Roparun. De Zelenaar kan alvast beginnen nadenken over een vurige inkleding voor het Pinksterweekend.