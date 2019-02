VillaVip bouwt zorgwoning voor mensen met beperking aan Koevliet: “Zijn nog op zoek naar zorgkoppel” Yannick De Spiegeleir

13 februari 2019

16u03 0 Zele Op de parking van het OCMW aan de Koevliet verrijst dit jaar een nieuwe zorgwoning voor tien personen met een beperking. De gemeente en initiatiefnemer VillaVip bereikten daarover een akkoord. De opening is voorzien voor midden 2020.

VillaVip is niet aan zijn proefstuk toe met de bouw van een zorgwoning in Zele. Verspreid over West- en Oost-Vlaanderen zijn er al zes woningen waar telkens tien volwassenen met een beperking samenwonen met een zorgkoppel. Het speelt daarmee in op een bestaande nood: de wachtlijsten voor begeleid wonen voor mensen met een beperking in Vlaanderen zijn lang. “Voor Zele zijn we nog op zoek naar een zorgkoppel dat haar intrek wil nemen in de toekomstige woning”, zegt Michiel Maeyaert van VillaVip. Het koppel staat in eerste instantie in voor kwalitatieve zorg en ondersteuning van bewoners.

De organisatie kiest bewust voor kleinschaligheid. “De locatie in Zele is ideaal met een ligging dichtbij het centrum. We vinden het belangrijk dat de bewoners zich kunnen inbedden in de lokale gemeenschap”, stipt Maeyaert aan. De start van de bouw van de woning is normaal nog voor dit jaar. “De opening voorzien we tegen midden 2020.”

Principieel akkoord

De organisatie bereikte met de gemeente al een principieel akkoord om de zorgwoning te bouwen op de hoek van de Koevliet en de Driesstraat op de parking van het OCMW. “De parking van de zorgwoning zal bereikbaar zijn via de huidige parking waardoor er geen extra verkeersstroom ontstaat”, zegt schepen van OCMW en Sociale Zaken Johan Anthuenis (CD&V).

Ook bij oppositiepartij Open Vld wordt het initiatief enthousiast onthaald. “Dankzij deze publiek-private samenwerking, waarvoor in de vorige legislatuur al de basis werd gelegd, kunnen in de toekomst een tiental mensen worden opgevangen. Dit past perfect binnen de zorgstraat die in het project ‘Groene Stroom’ zal worden ingebed”, zegt gemeenteraadslid Dirk De Mey.

Zorgmasterplan

Open Vld vraagt dat de gemeente het project financieel tegemoet komt. “Om de realisatie van het project mogelijk te maken, dient een gascabine te worden afgesloten. De kostprijs hiervan bedraagt ongeveer 27.500 euro. Hoewel VillaVip zelf heeft voorgesteld om de helft van deze kosten te dragen, vinden we het een gemiste kans om het sociale karakter van onze gemeente te benadrukken als het gemeentebestuur de kost niet volledig voor haar rekening neemt”, aldus De Mey. Volgens schepen Anthuenis is het voorstel niet aan de orde. “De verstandhouding met VillaVip zit goed. Er is al een akkoord bereikt”, reageert hij.

Verder vraagt Open Vld ook nog de realisatie van een zorgmasterplan met aandacht voor aangepaste looproutes met rustpunten tussen het centrum en de zorgverblijven aan de Koevliet. “De oefening voor de opstelling van een zorgmasterplan is momenteel al bezig”, aldus Anthuenis.

Meer info op de website van VillaVip.