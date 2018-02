Vijftiger crasht tegen oplegger 02 februari 2018

Een 57-jarige man uit Zele is gisterenmiddag rond 16 uur op het Veldeken in Zele zwaar in aanrijding gekomen met een oplegger van een tractor die daar geparkeerd stond. De eigenaar van de tractor was net met zijn kraan van de oplegger gereden toen het ongeval gebeurde. De bestuurder reed met zijn Renault Kadjar richting het centrum van Zele en knalde met volle snelheid tegen de oplegger. Er waren geen remsporen waar te nemen. De man kon nog eigenhandig uit zijn voertuig kruipen, maar werd uiteindelijk toch zwaargewond naar het ziekenhuis van Dendermonde afgevoerd. Het voertuig raakte zwaar beschadigd en het motorblok kwam op de oplegger terecht. Ook de oplegger raakte beschadigd door de crash. Uit onderzoek bleek dat de chauffeur gedronken had. Door het ongeval was de rijbaan een tijdlang afgesloten. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan schoon te maken. (KBD)