Vier wagens op een dag tegen dezelfde gevel BESTUURDERS LIETEN ZICH VERRASSEN DOOR GLADDE WEGEN KOEN BATEN

03 maart 2018

02u37 0 Zele Willy en Jeanine Veldeman uit Zele beleefden gisteren een echte pechdag. Liefst vier bestuurders reden door het gladde weer tegen hun gevel. Het vierde ongeval zorgde voor de meeste schade. De brandweer kwam ter plaatse de woning inspecteren. "We zijn serieus geschrokken", vertelt Jeanine.

Het zwaarste ongeval gebeurde rond 17.30 uur. Een bestuurder met een Volkswagen ging er aan het slippen in de scherpe bocht aan het kruispunt met de Scheldestraat en Avermaat in Zele. De bestuurder verloor de controle over zijn voertuig en botste daardoor met een andere wagen, waarna beide voertuigen tegen de gevel van het koppel terechtkwamen. De wagens liepen daarbij aanzienlijke schade op.





Muur

Ook de woning onder het raam werd flink geraakt en zorgde voor heel wat schade binnen in het huis. "Wij zaten op het moment van het laatste ongeval in de woonkamer toen we de auto's letterlijk richting onze woning zagen glijden", aldus Jeanine. "Daarna volgde een harde klap en merkten we dat onze muur volledig naar binnen was gekomen."





Door het ongeval viel ook de elektriciteit even uit, waardoor iemand moest langskomen om het weer te herstellen. "Bij het ongeval hebben ze ook ons elektrisch vuur geraakt, die daardoor van positie was verschoven. Waarschijnlijk viel hierdoor alles even uit, gelukkig hadden we nog een haardvuur waaraan we ons konden verwarmen", vertelt het koppel. "Wij zijn wel serieus geschrokken, maar gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. En kunnen we bovendien in onze woning blijven."





Eerste keer

Ook al woont het koppel al 28 jaar in de woning, toch is het pas de eerste keer dat ze dit meemaken. Jeanine en Willy hadden eerder die dag nog twee andere auto's tegen hun gevel zien botsen, maar met minder zware gevolgen.





"Een bestuurder raakte ook hier aan het slippen en had een paaltje voor onze woning aangereden. Hij schuurde ook tegen onze woning en zorgde voor een kleine barst in de muur. Ook een ander voertuig botste licht tegen onze woning, maar de schade bleef hier wel beperkt. Wij hebben echt wel pech gehad", klinkt het.





Geen ingrepen

De brandweer van Zele kwam ter plaatse om de woning te onderzoeken om te kijken of er gestut moest worden. "Dat was uiteindelijk niet nodig. We hebben de schade wel dicht gemaakt met een houten plaat, maar grotere ingerepen waren niet nodig", besluit commandant Guy Van Peteghem.