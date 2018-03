Vier rijbewijzen ingetrokken tijdens controle 22 maart 2018

02u36 0 Zele De politiezone Berlare/Zele voerde afgelopen weekend samen met de politiezone Hamme/Waasmunster een verkeersactie uit. In totaal werden er vier rijbewijzen ingetrokken.

Politiezones Berlare/Zele en Hamme/Waasmunster voerden zaterdagnacht enkele controles uit. De eerste controle vond plaats op de Dendermondsesteenweg in Berlare. Daar liepen twee bestuurders tegen de lamp met een te hoog alcoholgehalte. Hun rijbewijzen werden ingetrokken voor respectievelijk drie en zes uur. De politie kon ook een voertuig uit het verkeer halen dat niet verzekerd, gekeurd of ingeschreven was. De bestuurder had bovendien ook een lopend rijverbod.





De tweede controle vond plaats op de Kamershoek in Zele. Daar werd het rijbewijs van een bestuurder onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken wegens een alcoholintoxicatie.





De laatste controle vond plaats in Waasmunster. Daar werd een voertuig aan de klem gelegd, omdat het geen verzekering had. Er werd ook een rijbewijs ingetrokken van een bestuurder die onder invloed was van drugs. (KBD)