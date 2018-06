Vier maanden rijverbod voor 'johnny' 02 juni 2018

02u37 3 Zele Zelenaar Yunes S. stond gisteren terecht voor een zware snelheidsovertreding in Zele. Op 5 november 2017 werd hij achtervolgd door de politie waarbij snelheden van 170 kilometer per uur werden gehaald waar slechts 70 kilometer per uur was toegelaten.

"Er komt toch niet opnieuw een opstoot van 'Johnnyisme' in Zele?", vroeg politierechter Peter D'hondt zich af. Enkele jaren geleden heerste daar namelijk een grote raceproblematiek.





Wagen testen

Naast de hoge snelheid negeerde de man ook elke voorrang van rechts en was het wegdek nat door de hevige regenval die dag. De politie kon hem uiteindelijk toch onderscheppen. Toen verklaarde hij dat hij van een trouwfeest kwam en de wagen eens wou testen om te zien wat hij kon. De zware snelheidsovertreding leverde hem een boete op van 2.000 euro. Ook zijn rijbewijs is hij vier maanden kwijt en hij zal alle examens opnieuw moeten afleggen. "Vertel in Zele maar verder welke straf je hebt gekregen", besloot politierechter D'hondt zijn vonnis. (KBD)