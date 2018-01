Vier inbraken in horecazaken 30 januari 2018

De politie van Berlare/Zele heeft afgelopen weekend vier meldingen gekregen over inbraken in horecazaken in het centrum van Zele. Het gaat hier over twee pogingen en twee effectieve inbraken waarbij de kassa is verdwenen. Het gaat over het Gildenhuis in de Kloosterstraat en de Vivaldi dat zich op de markt van Zele bevindt. De politie is volop bezig met de zaak te onderzoeken. Getuigen die beweging gezien hebben aan de horecazaken of verdachte zaken of personen hebben gezien, mogen dit zeker melden bij de politiediensten. Hoeveel geld er net verdwenen is, is niet duidelijk. Ook vrijdagavond werd er door de politie al een inbraak vastgesteld in de Kleine Molenstraat in Overmere. Het ging toen over een inbraak in een woning. (KBD)