VIDEO. ‘Vlaanderens mooiste’ brengt Zelenaars samen Yannick De Spiegeleir

07 april 2019

13u33 0 Zele De doortocht van de Ronde van Vlaanderen brengt vandaag duizenden Zelenaars op de been. Net zoals twee jaar geleden passeerde ‘Vlaanderens mooiste’ langs de kermis op de Markt.

De meeste kramen openden pas de deuren na de doortocht, maar enkele eetkramen waren er al vroeg bij. Zoals ‘Roosenboom burgers’. “Zondag is hier sowieso elk jaar de beste dag. Als de Ronde hier dan ook nog eens langskomt, zorgt dat sowieso nog voor extra volk”, zegt Davy Roosenboom. “Zelf ben ik meer voetbalfan, maar uiteraard heb ik sympathie voor Greg Van Avermaet, als wielrenner uit onze regio.”

Op drie verschillende plaatsen in Zele stonden ook feestdorpen opgesteld. Zo zorgden Droomhuis, samen met plaatselijke verenigingen, voor de nodige ambiance op de Zandberg. De talrijk opgekomen toeschouwers kunnen er de Ronde nog heel de namiddag op groot scherm volgen. Ook in Huivelde en aan het Billiaertplein vieren ze feest. Andere Zelenaars maken het zelf gezellig met een terrasje in hun voortuin.

Aan de Gentse Steenweg, op de grens met Berlare, zorgde het bedrijf Grondwerken Beirnaert voor een blikvanger. Zaakvoerder Filip Beirnaert liet in opdracht van Bert Van der Linden, vormgever van de supportersclub van Olivier Naesen, een tifo ontwerpen van Greg Van Avermaet, Oliver en Lawrence Naesen. De drie renners kennen elkaar van ‘De Parelvissers’: Oost-Vlaamse profrenners die samen in de Vlaamse Ardennen trainen. Het reusachtige spandoek is te bewonderen op een zeecontainer die via een kraan werd opgetrokken langs het parcours.

Of de Ronde volgend jaar ook nog door Zele rijdt, is nog geen uitgemaakte zaak, maar in de wandelgangen valt te horen dat de buren van Berlare opnieuw interesse hebben om hun titel als ‘Dorp van de Ronde’ te verlengen. Dat zou alvast een stap in de goede richting betekenen.