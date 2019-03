Viceminister Alexander De Croo (Open Vld) bezoekt Zeels machinetransportbedrijf Yannick De Spiegeleir

22 maart 2019

17u50 0 Zele Federaal minister Alexander De Croo (Open VLD) en zijn partijgenoot Veli Yuksel (Open VLD) waren vandaag te gast in Zele. Ze bezochten het machinetransportbedrijf Geert D’hooge Services in de Poldergotestraat om te luisteren naar de lokale noden.

De liberale politici werden opgewacht door zaakvoerder Geert D’hooge en Frederik Keymeulen beleidsmedewerker van Transport en Logistiek Vlaanderen, samen met een Zeelse Liberale delegatie. “Alle regels worden strikt nageleefd, en ik werk ook samen met scholen voor stages en met VDAB en Syntra voor stagairs en opleidingen. Hierdoor kan men bij mij doorgroeien naar chauffeur en kan zo het tekort in deze vacature worden opgevuld”, aldus D’hooge. “Om files in de transportsector te vermijden laat de nacht nog ruimte om makkelijker werk te leveren”, zegt Frederik Keymeulen van Transport en Logistiek Vlaanderen. “Vele chauffeurs zijn alvast vragende partij, evenwel dient de klant ook bereikbaar te zijn op deze nachtelijke uren, en daar durft al eens het schoentje te wringen.” De Croo en Yuksel toonden zich aandachtige luisteraars. “We zijn er van overtuigd dat er nog heel wat werk aan de winkel is, en willen samen met de KMO’s zoeken naar geschikte oplossingen voor hun noden.” Ook voormalig Zeels schepen van Tewerkstelling Geert Roosenboom (Open VLD) was aanwezig. “Efficiëntie (tijdswinst) door ‘s nachts vlot te rijden kan zeker een meerwaarde bieden. Door stil te staan in de file gaat heel wat geld verloren.”