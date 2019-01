Verschillende tips binnengekomen over gestolen ‘Michelangelo’ uit Sint-Ludgeruskerk Koen Baten

24 januari 2019

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft enkele tips ontvangen over het gestolen schilderij ‘Heilige Familie' uit de Sint-Ludgeruskerk in Zele, dat blijkt uit een persbericht van Belga. Het schilderij werd op 11 januari om 5 uur ‘s morgens gestolen uit de kerk via de sacristie. Daar werd het slot geforceerd en kon de dader met het schilderij gaan lopen. De politie startte meteen met een onderzoek en kon de dader zien lopen met het schilderij op zijn rug in de richting van de De Deckerstraat. Daar werden ook verschillende bestuurders gezien die de man passeerden en mogelijk meer informatie hadden over de zaak. Het parket ontving dus nu meerdere tips. Deze tips werden overgemaakt aan de politie die alle tips zal onderzoeken.

Verder is er nog altijd geen spoor naar het gestolen schilderij. Volgens pastoor Jan Van Raemdonck is het schilderij mogelijk van de hand van Michelangelo of een van zijn leerlingen, maar dit is nog steeds niet bewezen.