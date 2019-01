Vermeende Michelangelo gestolen door één dader, die met werk op zijn hoofd (!) wegwandelde Koen Baten

15 januari 2019

10u50 0 Zele De vermeende Michelangelo die vorige week in Zele werd gestolen, is door één dader meegenomen. En die is met het schilderij op zijn hoofd (!) buiten gewandeld. Dat blijkt uit videobeelden.

De politiezone Berlare/Zele heeft op de camera’s in de buurt van de kerk beelden gevonden van de diefstal van het schilderij ‘Heilige Familie’. Op de beelden is te zien dat de man vrijdagochtend omstreeks 05.09 uur met het schilderij op zijn schouders richting de De Deckerstraat in Zele aan het wandelen is.

Op de camerabeelden is ook te zien dat er minstens drie auto’s de dader passeren en hem mogelijks zien lopen hebben. De politie is nu op zoek naar deze drie bestuurders die mogelijk een belangrijke getuigenis kunnen afleggen om tot een doorbraak in de zaak te komen. Wie meer info heeft kan contact opnemen met de politie van Berlare/Zele op het nummer 052/45.98.45.

“100 kilo”

Het schilderij werd vorige week gestolen in de Sint-Ludgeruskerk in Zele. Het werk stond op een schildersezel gepresenteerd in de kerk en is 1,5 meter op 1 meter groot. Het is wel een heel zwaar werk, volgens pastoor Jan Van Raemdonck weegt het wel “honderd kilo”. Hij vermoedde altijd dat er meerdere daders waren, maar op de camera is dus maar een man te zien. Een Italiaanse experte zou het werk binnenkort komen bekijken zijn, omdat het mogelijk van Michelangelo is. Maar experten hier in Vlaanderen twijfelen sterk aan deze hypothese.