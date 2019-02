Verkeersdeskundige geeft duidelijkheid rond ongeval in Waasmunster: “Overdreven snelheid van vrachtwagen heeft bijgedragen aan dodelijke afloop” Koen Baten

15 februari 2019

15u40 0 Zele In de rechtbank van Dendermonde is het proces rond het dodelijke ongeval van 22 september 2016 in Waasmunster verdergezet. Vrachtwagenchauffeur Marc V. uit Merelbeke reed die dag fietser Jan De Paepe aan, die aan zijn verwondingen overleed. Een verkeersdeskundige stelde een verslag van het ongeval op, maar dat riep tijdens een eerste behandeling in de rechtbank meer vragen dan antwoorden op. Vandaag kwam de verkeersdeskundige zelf aan het woord, en die sprak klare taal in de rechtbank: “Had de chauffeur zich die dag aan de snelheidsbeperking gehouden, had een aanrijding voorkomen kunnen worden.”

Het ongeval gebeurde aan het kruispunt met de Rodendries en de N446 in Waasmunster. Daar geldt een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur, maar enkele seconden voor het dodelijk ongeval trok vrachtwagenchauffeur Marc V. zijn snelheid op naar 65 kilometer per uur. Luttele seconden later zou Jan De Paepe met zijn fiets onder de wielen van de truck terechtkomen.

Tijdens de eerste behandeling van het ongeval in de rechtbank, op 25 januari, ontstond er discussie over het verslag van de verkeersdeskundige. Dat was te subjectief, en dus werd de zaak uitgesteld om meer duidelijkheid te scheppen.

“Ongeveer drie tot vier seconden voor het ongeval, trok de bestuurder zijn snelheid op naar 65 kilometer per uur. Daarvoor reed hij altijd 50 tot 52 kilometer per uur", klonk het op 25 januari in de rechtbank. “Als fietser is het bovendien al moeilijk om de exacte snelheid van een voertuig in te schatten als je er niet vlak naast rijdt.” Maar in het verslag van de verkeersdeskundige weerklonk ook enige terughoudendheid om de schuld volledig in de schoenen van de vrachtwagenchauffeur te schuiven. In het eerste verslag schreef de expert immers dat hij zelf als fietser nooit de weg zou overgestoken zijn. De vrachtwagen bevond zich op dat moment immers op 40 meter van de fietser, wat geen grote afstand is. Jan versnelde vlak voor het ongeval nog om de baan over te steken met zijn fiets, maar door de snelheid van de truck liep het fataal af. “Als de vrachtwagen zich aan de correcte snelheidslimiet had gehouden, was er nooit contact geweest met de fietser”, eindigde de deskundige in de rechtbank.

Na de toelichting bleef het Openbaar Ministerie bij de straf die eerder gevraagd was: een gevangenisstraf van zes maanden, een geldboete en een rijverbod van een jaar met alle examens. “De schuld van de beklaagde, door zich niet aan de correcte snelheidsbeperking te houden, is nu wel bewezen", aldus het OM.

De verdediging is echter van mening dat ook de fietser verantwoordelijkheid heeft bij het ongeval. “Als de fietser gestopt was, dan had het ongeval niet plaatsgevonden", klinkt het. “Mijn cliënt heeft dit ook niet gewild. Het ongeval had bijzonder zware gevolgen, maar eigenlijk mocht deze zaak niet voor uw rechtbank komen. Wij vragen dan ook de vrijspraak of de opschorting in deze zaak.” Politierechter Peter D'hondt doet uitspraak op 22 maart.