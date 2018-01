Verdachte gehaktballen onder boom 02u32 0

De politie van de zone Berlare/Zele kreeg gisterenmiddag een oproep over verdachte gehaktballetjes op de Olmenlaan in Zele. Naast enkele bomen werden vleesballetjes gedropt. Deze zijn mogelijk giftig. De politie vraagt om waakzaam te zijn. Indien iemand iets gezien heeft of weet waar de balletjes vandaan komen, verwittig de politie. Je kan de politie contacteren via 052/45.98. 45. (KBD)