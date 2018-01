Veel schade bij toogbrand in café Valentino 30 januari 2018

In café Valentino in de Elststraat in Zele is gisterochtend rond 6.45 uur een brand ontstaan ter hoogte van de toog. Een voorbijganger merkte dat er rook uit het dak kwam en verwittigde daarop de brandweer. Zowel het korps van Zele als dat van Lokeren waren snel ter plaatse en hadden de brand snel onder controle. "Er was heel wat rookontwikkeling in het café toen we aankwamen. Er kwam ook al rook van onder de dakpannen", zegt commandant Paul De Wilde. "Het vuur bevond zich ter hoogte van de toog, waarvan ook een groot deel afgebrand is. Verder is er heel wat rook- en waterschade in het hele café." De brandweer dacht ook heel even dat de huurders in het pand waren omdat hun wagen voor de zaak geparkeerd stond. "Na even rondbellen bleken ze thuis in Hamme te zijn. Omdat hun wagen defect was, hadden ze hem achtergelaten in de Elststraat", zegt De Wilde. Er vielen geen gewonden. Over de precieze oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. De straat was een tijdlang afgezet voor het verkeer. (KBD)