Veel nieuwigheden op 'Zele Beleeft' MODESHOW EN CITY TRAIL WALK OPENEN TOERISTISCH SEIZOEN KATRIJN DE BLESER

04 mei 2018

02u45 2 Zele Het toeristisch seizoen opent zaterdag met 'Zele Beleeft', een dag vol activiteiten van handelaars en verenigingen. "Nieuw dit jaar is een modeshow en wandeling dwars door Zeelse gebouwen", zegt Silvie Herrebaut van de dienst Economie.

"Van twee dagen 'Zele Beleeft' vorig jaar gaan we nu naar één dag. Zo willen we nog meer mensen bereiken. Want wie houdt van sport, is nu ook aanwezig tijdens de Middenstandsmarkt", zegt Silvie Herrebaut van de dienst Economie. "We hebben meteen ook enkele nieuwigheden in petto. Zo organiseren negen lokale handelaars samen een modeshow die vertrekt vanuit de kerk. Hiervoor werken we samen met het kerkbestuur. Uiteraard werken enkele kleding- en accessoirezaken mee aan de modeshow, maar er zijn ook enkele opvallende deelnemers die zorgen voor een creatieve verrassing." Zo staat ook Albo Bouwcentrale tussen de handelaars die meewerken aan de modeshow.





City Trail Walk

Nog nieuw is de City Trail Walk. "Vorig jaar werd er 's zondags een wandeling georganiseerd. Die gaat nu niet door. In plaats daarvan kan de City Trail Run nu ook gewandeld worden", zegt Toon Van Cauteren van de dienst Evenementen. "Om 18 uur vertrekt de wandeling en die gaat, net als de City Trail Run die een uurtje later start, door openbare gebouwen, scholen, tuinen van mensen, parken en lokale horecazaken: de voordeur in en de achterdeur uit, of omgekeerd." Verder wordt ook het kinderdorp uitgebreid, onder andere met een gigantische bellenblazer.





Middenstandsmarkt

Samen met de start van de City Trail Run opent ook de middenstandsmarkt. 25 Zeelse handelaars trekken er een kraampje op en tonen hun waren. "Het is meer dan een gewone markt. We daagden de handelaars uit om samen te werken en zo iets origineels te tonen en liefst nog iets interactief waaraan bezoekers kunnen deelnemen", zegt Herrebaut. "Om handelaars nog meer te motiveren, reiken we een creativiteitsprijs uit aan de handelaar die net dat extraatje zal bieden."





Fietstocht

De modeshow gaat van start om 20 uur en aansluitend is er een optreden van de akoestische, bluesy band 'Sitting Duck'. Het feest wordt afgesloten met een discobar. "We zorgen dit jaar nog voor enkele vuurtjes in de tenten en met het installeren van zetels zetten we extra in op gezelligheid." Verder staat er die dag om 16 uur ook een FairTrade-fietstocht op het programma en doorlopend wordt voor animatie voor jong en oud gezorgd.





Kunstkring Kunst Nu exposeert zaterdag voor de gelegenheid een hele dag in het oude postgebouw. Dat gebouw vormt meteen ook het decor voor de City Trail Run en Walk. Ook de officiële opening vanavond vindt daar plaats. Een tiental kunstenaars van Kunst Nu zorgen er voor uiteenlopende werken: van tekenkunst tot schilderkunst, ruimtelijk werk, keramiek, fotografie en druktechnieken.