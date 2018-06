Veegmachine van 180.000 euro moet wildgroei aan onkruid tegengaan 22 juni 2018

02u44 0

De gemeente koopt een veegmachine aan. Daarvoor wordt 180.000 euro voorzien. De nieuwe veegmachine komt er in de nasleep van wat er de laatste jaren al te doen was rond de wildgroei aan onkruid in Zele. Sinds pesticiden verboden zijn op openbare domeinen is het overal moeilijk om onkruid tijdig te verwijderen. "Sinds dit jaar werken we samen met een private firma die de bewoonde straten in Zele drie keer per jaar borstelt. Daarvoor trokken we 100.000 euro uit", zegt schepen van Milieu, Geert Roosenboom (Open Vld). "Verder willen we inzetten op extra pijnpunten en daarom kopen we nu een veegmachine aan. We weten best dat onze gemeente nooit helemaal onkruidvrij zal zijn. We rekenen er dan ook op dat iedereen voor zijn eigen deur het onkruid verwijdert." Eerder trok gemeenteraadslid Francis De Donder al van deur tot deur om mensen te vragen om onkruid te verwijderen. Nadien hield de hele gemeenteraad nog een actie waarbij ze samen onkruid gingen verwijderen. (KDBB)