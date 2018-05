Van Zele draait volledig op eigen energie EERSTE BEDRIJF DAT NIET AFHANKELIJK IS VAN EXTERN ELEKTRICITEITSNET KATRIJN DE BLESER

05 mei 2018

02u26 1 Zele De nieuwbouw van Van Zele bvba zorgt helemaal zelf voor zijn elektriciteit. Daarmee zijn ze pionier. Voor zaakvoerder Marc Van Zele is het een kleine droom die werkelijkheid wordt.

"Zonnepanelen geven rechtstreeks elektriciteit aan het magazijn zonder dat er enig distributienet tussenkomt. Sterker nog, het magazijn heeft geen enkele aansluiting met Eandis", zegt Tim De Schryver van You Power, een Zeels bedrijf dat gespecialiseerd is in elektriciteitssystemen die los staan van het elektriciteitsnet. "Bijgevolg heeft Van Zele bvba geen elektriciteitsmeters nodig en beschikken ze er levenslang over gratis energie."





Pionier

Daarmee is Marc Van Zele met zijn bedrijf in het nieuwe industrieterrein Wijnveld een pionier. "We weten dat er in Lokeren een gelijkaardig project verwezenlijkt wordt, maar daar is ook nog een aansluiting met Eandis voorzien, hier niet", zegt De Schryver. Geen aansluitingen op het externe netwerk zorgt immers voor extra risico, want wat als alle opgeslagen elektriciteit opgebruikt geraakt? Tot vandaag durfde niemand dat risico nemen. "Ik moest en zou dit proberen", zegt bedrijfsleider Marc Van Zele (55). "Van kindsbeen af ben ik bezig met elektriciteit, het heeft me altijd enorm geboeid. Het werd een hobby om te prutsen en nieuwe dingen te proberen, maar wegens tijdsgebrek heb ik er nooit wat mee kunnen doen. We hebben al een vestiging op het bestaande industrieterrein in Zele. Met de nieuwbouw in het Wijnveld wilde ik nu toch de sprong wagen."





De zonnepanelen op het dak van het bedrijf leveren energie. "De energie die niet meteen gebruikt wordt, sla ik op in de batterij van een heftruck. Met ons bedrijf verhuren we namelijk heftrucks en hoogtewerkers. Het is de bedoeling om binnenkort ook de heftrucks en de hoogtewerkers op te laden met die energie. Binnen zo'n zeven tot acht jaar heeft de investering zichzelf volledig terugbetaald en vanaf dan hebben we levenslang gratis elektriciteit."





Vloerverwarming

En Marc gaat nog een stapje verder. Zijn gigantische magazijn kreeg vloerverwarming. "Die werd aangesloten op een warmtepomp zodat ook de verwarming straks gratis is. Hebben we toch eens energie tekort? Dan staat er een stroomgroep in de kelder. Die kreeg bewust een plekje op die plaats zodat ook de warmte die de generator maakt niet verloren gaat. Daarmee wordt de vloer opgewarmd."





Marc Van Zele is samen met het bedrijf You Power een voorloper. "Tot nu durfde niemand de stap te zetten, nu Marc het gedaan heeft, zijn we ervan overtuigd dat er anderen zullen volgen", zegt De Schryver. Voor Van Zele bvba zijn 'de groene projecten' nog niet afgelopen. Achter de schermen werk ik aan nog een ander project om zelfvoorzienend te zijn. Maar dat hou ik voorlopig nog even voor mezelf.