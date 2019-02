Van Eetvelde en Raman Zeelse kandidaten voor N-VA bij verkiezingen voor Vlaams parlement Yannick De Spiegeleir

20u53 0 Zele N-VA heeft haar lijsten bekend gemaakt voor de regionale, federale en Europese verkiezingen van zondag 26 mei. De N-VA lijst voor het Vlaams Parlement wordt gesteund door 2 Zelenaren: Miranda Van Eetvelde en Luc Raman die respectievelijk op plaats 10 en 21 staan.

Miranda Van Eetvelde is geen onbekende naam bij de nationale kieslijsten van N-VA. Ze neemt al voor de 4e keer deel aan de verkiezingen. In 2010 werd ze verkozen tot Volksvertegenwoordiger in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in 2014 werd ze opnieuw verkozen, toen mocht ze zetelen in het Vlaams Parlement.

Nu wil ze nogmaals de Vlaamse lijst steunen vanop de 10e plaats: “De afgelopen jaren heb ik mij in het Vlaams Parlement gefocust op thema’s zoals werkgelegenheid en jeugdbeleid. Hier wil ik mij, als de kiezer het wil, graag verder voor inzetten.” Miranda is getrouwd met Herman Van Driessche, advocaat en N-VA-gemeenteraadslid in Zele.

Op de 21ste plaats staat Luc Raman, nieuw in de nationale politiek. In het verleden was hij in Zele reeds schepen bevoegd voor onderwijs, middenstand, buurtwerking, kinderopvang, toerisme, markten & foren. Luc is leerkracht van beroep en houdt daarnaast ook al 33 jaar ‘t Kaffee Shamrock open op de markt van Zele. “Ik ben ontzettend gemotiveerd om aan een mooi Vlaanderen mee te werken. Vanuit mijn lokale ervaring kan ik op nationaal vlak mijn ervaring inzetten. Als leerkracht volg ik onderwijs op de voet”.