Uittredend burgemeester Poppe (Open Vld) zal niet zetelen in de gemeenteraad: “Plaats maken voor jonge garde” Yannick De Spiegeleir

16 december 2018

14u43 4 Zele Na 18 jaar als burgemeester van Zele zal Patrick Poppe (Open Vld) in de volgende legislatuur niet meer zetelen in de gemeenteraad. Hij blijft wel actief achter de schermen. “We willen de jonge garde binnen onze partij volop zijn kansen geven”, verduidelijkt Poppe.

De uittredende burgervader die vanaf 1 januari wordt opgevolgd door Hans Knop (CD&V) heeft er een lange staat van dienst opzitten in de Zeelse politiek. Voor zijn 18 jaar burgemeesterschap was hij ook nog zes jaar schepen voor de Zeelse liberalen.

Poppe en zijn partij kregen echter klappen bij de vorige verkiezingen. Open Vld viel terug van 9 naar 6 zetels en verdwijnt na 30 jaar naar de oppositiebanken.

Van de zes verkozen raadsleden zullen er slechts drie effectief zetelen in de gemeenteraad. Naast Patrick Poppe zetten ook schepen Sabine Hoogewys en Daniel De Keyser een stap opzij. Hun plaats wordt ingenomen door Vanessa Gelorini, Marc Verberckmoes en Geert D’hooghe. Zij vervoegen Dirk De Mey, Geert Roosenboom en Evy Beirnaert. Gelorini zal de liberale fractie in de gemeenteraad leiden. “De komende zes jaar voert Open VLD constructieve oppositie met hart en ziel. Er zijn vele grote projecten opgestart: de sportinfrastructuur, de wegeniswerken, renovatie van de gemeenteschool, het nieuwe recyclagepark en het cameranetwerk. We zullen erop toezien dat deze snel worden uitgevoerd”, zegt Roosenboom.

Geen definitief afscheid

“De kiezer heeft de kaarten in oktober geschud. We willen met de partij nu vooruit kijken. De jonge mensen staan te popelen om te starten”, verduidelijkt Poppe. Definitief afscheid van de politiek neemt hij niet. Hij blijft de fractie achter de schermen ondersteunen, net als Daniel De Keyser. Sabine Hoogewys krijgt de functie van politiek secretaris. Samen met het kernbestuur wordt het haar missie om de modernisering van de partijwerking te garanderen.

Hoewel hij zich een ander afscheid als burgemeester had voorgesteld blikt Poppe tevreden terug op de voorbije achttien jaar. “Op vlak van infrastructuur is er heel wat gerealiseerd zoals de renovatie van Huivelde en de Dendermondebaan of de opening van gemeenschapscentrum De Wiek. Ook met het cameraproject in onze gemeente hebben we de bakens verzet. En de nieuwe sporthal staat in de steigers, net als het nieuwe recyclagepark en de renovatie van de gemeenteschool.”

Over zijn professionele toekomst heeft de uittredende burgervader nog geen beslissing genomen. Die knoop wil hij pas doorhakken na Nieuwjaar. “De kans bestaat dat ik aan de slag ga buiten de politiek.” Sowieso werkt hij één dag per week als stafmedewerker op de nationale afdeling van zijn partij. Of we hem ooit nog terugzien in een actieve functie? “Zeg nooit nooit in de politiek. We zien wel wat de toekomst brengt”, laat hij alle opties open.