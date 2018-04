U17 KFCE Zele winnen in Spanje 17 april 2018

02u34 1

De U17 van voetbalclub KFCE Zele zijn erin geslaagd om het tornooi Copa Castell in Spanje te winnen. Dat is een organisatie van Eurosportring. Aan dit tornooi voor spelers van U11 tot en met U19 namen 160 ploegen delen.





"Bij de U17 tekenden twintig ploegen present, onder andere uit Duitsland, België en Zwitserland.", zegt Franky Rauwoens. "Onze jongens van de U17 eindigden als eerste in hun groep en wisten vervolgens ook nog de halve finale en de finale te winnen. Maar naast het sportieve succes was dit vooral voor iedereen een unieke ervaring, waar de jongens en ouders in de toekomst met plezier zullen op terugkijken."





(DND)