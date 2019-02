Twee katten overleven woningbrand niet, brandweer kan honden wel nog redden Koen Baten

09 februari 2019

In de Sportstraat in Zele zijn afgelopen nacht twee katten omgekomen in een brand die ontstond op de benedenverdieping. “Het vuur ontstond rond 04.30 uur in de omgeving van een pelletkachel”, aldus officier Luc De Block. “De brand verspreidde zich daarna in de keuken. Onze brandweerlieden slaagden er wel in om twee honden nog te redden uit de brand. De katten overleefden het niet", vult De Block aan. De bewoners konden de woning tijdig verlaten en raakten niet gewond. De keuken raakte door de brand zwaar beschadigd. “Ook de rest van de woning liep aanzienlijke rookschade op. Het ging om een grote ruimte in de woning, waardoor de rook zich snel kon verspreiden", klinkt het. De woning werd grondig verlucht.