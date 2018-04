Trek je rubberlaarzen aan, we gaan naar een fuif 28 april 2018

De Katsjoebottenfuif van KLJ Zele-Centrum is dit weekend al aan haar vijfde editie toe. "De formule slaat aan", zegt Lot De Kimpe van KLJ Zele-Centrum. "De beste hits worden gedraaid in de feesttent. Wie in regenlaarzen naar de fuif komt, krijgt een gratis drankje. Na vijf jaar is onze fuif uitgegroeid tot het grootste feestje van Zele." Het feestweekend wordt aangevuld met deze namiddag de kinderkatsjoebotjesfuif. De jongste inwoners van Zele kunnen dan fuiven op leuke kinderliedjes. Voor 2,5 euro voorzien de KLJ'ers een drankje en een pannenkoek. Inkom voor de Katsjoebottenfuif kost 4 euro in voorverkoop en 6 euro aan de kassa. Info: www.kljzele-centrum.be. (KDBB)