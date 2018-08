Tractorzegening hoogtepunt van Avermaatse wijkfeesten Katrijn De Bleser

15 augustus 2018

De tractorzegening in Avermaat bracht ook dit jaar jong en oud samen.

Het kerk- en wijkcomité van Avermaat organiseert elk jaar een wijkfeest. Daar komen niet alleen mensen uit Avermaat zelf naartoe, ook uit de omgeving komen mensen meevieren. Vooral de eucharistieviering in openlucht met de tractorzegening kan steeds op een massa volk rekenen. "In Avermaat leeft nog steeds een sterk gemeenschapsgevoel. Dat is de reden waarom het wijkfeest heel wat bijval krijgt", klinkt het bij het organiserend comité.

Na de eucharistieviering werd er gezellig bijgepraat met een drankje en een muziekje van de Heikantse dorpsmuzikanten. Een hele dag lang werd er verder gevierd terwijl in de kerk verschillende wijkelingen hun werk exposeerden. Van schilderijen tot verzamelingen.